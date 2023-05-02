Жбанов: «УНИКС приложит все силы, чтобы пробиться в финал Единой лиги ВТБ»

Атакующий защитник УНИКСа Георгий Жбанов поделился ожиданиями от седьмого матча полуфинала Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Серия дошла до седьмого матча. За предыдущие встречи мы изучили соперника, а также уделили внимание исправлению собственных ошибок, — цитирует пресс-служба клуба Жбанова. — Наша подготовка к решающей игре проходила в штатном режиме. Мы подходим к ней в хорошем настроении, с уверенностью в своих силах. С нетерпением ждем наших преданных болельщиков на трибунах «Баскет-холла». Не сомневаюсь, это будет яркий, незабываемый матч! Мы приложим все силы, чтобы пробиться в финал чемпионата».

Счет в серии до четырех побед равный — 3-3. Решающий матч пройдет 2 мая в Казани. Начало — в 20.00 мск.

Первым финалистом Единой лиги ВТБ стал «Локомотив-Кубань», который в овертайме обыграл ЦСКА в седьмом матче полуфинальной серии (103:100).