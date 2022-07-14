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Сегодня, 13:21

Главный тренер сборной Словении Александр Секулич близок к тому, чтобы возглавить «Локомотив-Кубань»

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив-Кубань» находится на завершающей стадии переговоров с 42-летним словенским специалистом Александром Секуличем.

Последние пять лет он был ассистентом главного тренера чешского «Нимбурка», до этого возглавлял словенский «Копер» (в сезоне-2016/17).

В 2020 году Секулич возглавил сборную Словении. Под его руководством команда заняла четвертое место на Олимпийских играх-2020 в Токио, являясь при этом самой результативной командой соревнований (100,8 очка в среднем за встречу).

Во главе «Локо» Секулич сменит серба Бранко Максимовича, который возглавлял команду в статусе и. о. после увольнения Евгения Пашутина. При Максимовиче клуб занял четвертое место в Единой лиге ВТБ.

БК Локомотив-Кубань
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