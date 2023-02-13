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Сегодня, 21:41

Лукич — о победе над «Зенитом»: «Спасибо парням за самоотдачу»

Мария Гусева
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился эмоциями от победы над «Зенитом» (79:70) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить свой коллектив с важной победой. Не могу назвать сегодняшний баскетбол в нашем исполнении качественным. К сожалению, усталость накопилась, и уже видно, что у некоторых игроков пустота в глазах. Бабурин сегодня не чувствовал свой бросок — ноль дальних попаданий из восьми. Проблемы не только у него — Хвостов отдал сегодня последнюю каплю энергии, при том, что он и Стребков болеют. Спасибо парням за самоотдачу. Если бы мы попадали, разница была бы побольше, но мне кажется, показали достаточно. Надо делать выводы, впереди очень важные игры», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Лукича.

В следующем матче «Нижний Новгород» в гостях снова сыграет против «Зенита», встреча пройдет 2 марта. Питерский клуб в ближайшей игре встретится с УНИКСом 26 февраля.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/u-salasha-luchshij-match-v-lige-u-pari-nizhnego-novgoroda-pobeda-nad-chempionom/
БК Зенит
БК Нижний Новгород
Зоран Лукич
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