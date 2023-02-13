«Зенит» на выезде проиграл «Нижнему Новгороду»

«Зенит» на выезде проиграл «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги ВТБ со счетом 70:79.

В составе победителей 25 очков набрал Макси Салаш, который также сделал 13 подборов.

У питерцев саамам результативным стал Калеб Хоумсли, на счету которого 20 очков.

«Зенит» потерпел восьмое поражение в сезоне и занимает 3-е место в чемпионате, «Нижний» идет четвертым — 15 побед и 11 поражений.

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Второй этап. Группа А

«Нижний Новгород» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 79:70 (18:16, 23:23, 19:19, 19:12)

13 февраля. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».