УНИКС одержал вторую победу подряд, обыграв «Самару»

УНИКС обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:86.

Самым результативным игроком встречи стал игрок казанской команды Джален Рейнольдс — 17 очков. В составе самарского клуба 16 очков набрал Джеймс Эннис.

УНИКС одержал вторую победу подряд и занимает второе место в Единой лиге ВТБ. «Самара» находится на шестой строчке.

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УНИКС (Казань) — «Самара» — 94:86 (19:23, 26:23, 23:24, 26:16)

21 ноября. Казань. «Баскет-Холл».