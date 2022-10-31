Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:03

Анзулович: «Енисею» не хватает баскетбольного интеллекта, чтобы принять правильное решение»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение от «Пармы» (74:76), в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Очень разочарованы результатом игры.

Однако показали хорошую игру, имели преимущество в конце встречи. Но уже слишком много раз упускаем победу в концовке — нам не хватает баскетбольного интеллекта, чтобы принять правильное решение.

Не понимаю, как мы можем позволить сопернику бросить и забить два трехочковых, имея в запасе фолы. Мы принимаем недостаточно умные решения в атаке: когда соперники висят на фолах, мы не идем в проход.

И, как я уже сказал, допуская такие ошибки, мы даем соперникам возможность вернуться и выиграть. У них достаточно качества, чтобы это сделать», — цитирует тренера сайт лиги.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/brosok-brajona-allena-prinyos-pobedu-parma-pari-v-krasnoyarske/
БК Енисей
БК Парма (Пермь)
0
Читайте также
Анатолий Карпов упал и попал в реанимацию. Что случилось с чемпионом мира по шахматам?
Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евгений Пашутин: «Ребята проявили характер, боролись и до конца верили друг в друга»

Главный тренер «Локомотива-Кубань»: «Долгий вызед измотал игроков и физически, и психологически»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости