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31 октября, 22:57

Главный тренер «Локомотива-Кубань»: «Долгий вызед измотал игроков и физически, и психологически»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич оценил игру команды в матче регулярного чемпиона а Единой лиги ВТБ против «Астаны» (73:53).

«Мы только что вернулись с долгого выезда, который измотал игроков и физически, и психологически. Поэтому нам было очень важно сегодня победить. В этом матче мы были фаворитом. Для многих наших игроков это нечто новое. Важно было увидеть, как они отреагируют. И я доволен увиденным. Меня порадовала не только сама победа, но и способ, которым она была добыта. Наши игроки показали очень хорошую защиту, борьбу. Мне понравилось, как команда восприняла поражения в ходе выездного турне», — приводит слова тренера сайт лиги.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» 6 ноября на выезде сыграет с «Автодором»

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/loko-vozvrashhaetsya-iz-2-nedelnogo-turne-i-pobezhdaet-doma/
БК Автодор
БК Локомотив-Кубань
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