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Сегодня, 18:39

Райкович: «Уважаем MБA как сильного соперника, поэтому будем играть максимально сосредоточенно»

Мария Гусева
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против МБА.

«Мы уважаем MБA как сильного соперника, поэтому в этой игре будем играть максимально сосредоточенно. Наша главная задача — сделать еще один шаг вперед после недавней игры с УНИКСом в рамках подготовки к самой важной части сезона», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Райковича.

Матч МБА — ЦСКА пройдет сегодня, 7 марта. Начало — 19.00 мск.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/7-marta-prevyu-derbi-moskvy/
БК МБА
БК ЦСКА
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