Райкович: «Уважаем MБA как сильного соперника, поэтому будем играть максимально сосредоточенно»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против МБА.

«Мы уважаем MБA как сильного соперника, поэтому в этой игре будем играть максимально сосредоточенно. Наша главная задача — сделать еще один шаг вперед после недавней игры с УНИКСом в рамках подготовки к самой важной части сезона», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Райковича.

Матч МБА — ЦСКА пройдет сегодня, 7 марта. Начало — 19.00 мск.