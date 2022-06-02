Гендиректор «Зенита» заявил, что его веселят слухи про Паскуаля

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, как в клубе реагируют на постоянные новости об уходе главного тренера. В последние месяцы Чави Паскаля чаще всего сватают в «Маккаби».

«Когда Паскуаль приехал в «Зенит», то чуть ли не с первого дня его начали отправлять в другие команды, — заявил «СЭ» Церковный. — Он у нас «побывал» уже почти во всех европейских грандах. Это нормально. Это веселит нас и его».

Напомним, что контракт Паскуаля действует до до конца сезона-2023/24.