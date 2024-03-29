Корстин — об MVP сезона: «Димитриевич — фаворит в борьбе за эту награду»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «СЭ» отметила, что приз самому ценному игроку (MVP) регулярного сезона достанется баскетболисту из победившей команды.

«Безусловно, приз MVP достанется лидеру команды, которая займет первое место, это наше правило, — подчеркнула «СЭ» Корстин. — Сейчас лидирует УНИКС, и если казанцы сохранят первую строчку, то приз достанется Димитриевичу. Ненад вновь проводит великолепный сезон. Набирает по 30+ очков в матчах с прямыми конкурентами, очень хорош в подыгрыше, ведет партнеров за собой в сложные минуты. Пока он фаворит. Но, как вы понимаете, казанцы еще не гарантировали себе победу. Среди других игроков я бы выделила Девона Акун-Перселла из «Локомотива-Кубань» и Винса Хантера из «Зенита». Лидер ЦСКА Каспер Уэйр, к сожалению, травмирован. Мело Тримбл очень хорош отрезками, но стабильности ему не хватает».

Сейчас в топ-3 по эффективности входят центровой «Уралмаша» Октавиус Эллис (25,5), защитник «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс (25,5) и разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич (23,3).