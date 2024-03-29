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Пашутин — о Блатте: «Полная противоположность Ивковичу и Мессине. Как день и ночь»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Дэвид Блатт.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Дэвиде Блатте, которому пять лет ассистировал в сборной России.

— Ну а Блатт какой?

— О, Дэвид — полная противоположность Дуде и Этторе. Как день и ночь. Ивкович и Мессина — это классическая югославская школа баскетбола. Строгая дисциплина, минимум импровизации.

— Муштра.

— Ну да. На площадке ничего не придумывай, просто выйди и выполни то, что требуют. Определенные правила и в быту. Игроки носят одинаковую одежду, вместе приходят на завтрак, обед и ужин, сидят за общим столом. Телефон должен быть выключен. Как и в автобусе, раздевалке, на любых командных мероприятиях. Иначе штраф. У Блатта такого нет.

— Надо же.

— Помню свое изумление, когда увидел, что в Тель-Авиве за час до матча Евролиги Пини Гершон, главный тренер «Маккаби», и Блатт, его ассистент, спокойно болтают по мобильнику, разгуливая вдоль трибун. Дэвид и в сборной России в любой момент мог ответить на звонок. Игрокам тоже не запрещалось. Для нас на первых порах это было шоком. Не забуду его пикировки с Франческо Куццолином.

— Тренером по физподготовке?

— Да, он несколько лет входил в штаб сборной. В 2007-м перед чемпионатом Европы нам выдали три комплекта футболок: белую, синюю и красную. Блатт не обращал внимания, кто какую надел. А Куццолин целями днями бурчал: «Дэвид, как же так? Посмотри на игроков сборной Италии — все в одинаковых маечках. А у нас? Ребята еще и на завтрак могут прийти в разное время. Никакой дисциплины...»

— Что Блатт?

— Отшучивался. А когда мы в финале обыграли испанцев, произнес: «Франческо, ну и что лучше — ходить в одинаковых майках или быть чемпионом Европы?»

Евгений Пашутин. Евгений Пашутин: «Кровь била как из гейзера — прямо медсестре в лицо. Упала в обморок»
Баскетбол
Дэвид Блатт
Евгений Пашутин
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