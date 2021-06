Иффе Лундберг отклонил опцию продления контракта с ЦСКА

Разыгрывающий ЦСКА Иффе Лундберг отклонил опцию продления контракта с московским клубом, сообщает инсайдер Донатас Урбонас.

По информации источника, 26-летний датчанин ожидает августа, чтобы оценить варианты продолжения карьеры в НБА.

Лундберг перешел в ЦСКА в феврале из польской «Зелена-Гуры».

В составе армейцев он набирал в Евролиге 11,3 очка, делая 2,5 подбора и 2,2 ассиста за 20,1 минуты на площадке, реализуя 43,6% бросков из-за дуги.

Iffe Lundberg declined the CSKA contract extension and will test the NBA free agency this August, per sources.