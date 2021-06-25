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Иффе Лундберг отклонил опцию продления контракта с ЦСКА

22:52
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Разыгрывающий ЦСКА Иффе Лундберг отклонил опцию продления контракта с московским клубом, сообщает инсайдер Донатас Урбонас.

По информации источника, 26-летний датчанин ожидает августа, чтобы оценить варианты продолжения карьеры в НБА.

Лундберг перешел в ЦСКА в феврале из польской «Зелена-Гуры».

В составе армейцев он набирал в Евролиге 11,3 очка, делая 2,5 подбора и 2,2 ассиста за 20,1 минуты на площадке, реализуя 43,6% бросков из-за дуги.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Urbodo/status/1408377347548405761

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