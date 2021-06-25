Иффе Лундберг отклонил опцию продления контракта с ЦСКА
Разыгрывающий ЦСКА Иффе Лундберг отклонил опцию продления контракта с московским клубом, сообщает инсайдер Донатас Урбонас.
По информации источника, 26-летний датчанин ожидает августа, чтобы оценить варианты продолжения карьеры в НБА.
Лундберг перешел в ЦСКА в феврале из польской «Зелена-Гуры».
В составе армейцев он набирал в Евролиге 11,3 очка, делая 2,5 подбора и 2,2 ассиста за 20,1 минуты на площадке, реализуя 43,6% бросков из-за дуги.
Iffe Lundberg declined the CSKA contract extension and will test the NBA free agency this August, per sources.— Donatas Urbonas (@Urbodo) June 25, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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