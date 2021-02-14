Фридзон признан самым ценным игроком Матча звезд Единой лиги ВТБ
20:03
Защитник «Зенита» Виталий Фридзон признан самым ценным игроком Матча звезд Единой лиги ВТБ.
«Звезды России» обыграли «Звезд мира» со счетом 183:162.
Фридзон набрал 57 очков и установил новый рекорд результативности Матчей звезд.
Напомним, что самыми ценными игроками Матча всех звезд Единой лиги ВТБ признавались Андрей Воронцевич (в 2017 году), Сергей Карасев (2018), Серхио Родригес (2019) и Алексей Швед (2020).
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