Сборная России обыграла сборную мира в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Сборная звезд России одержала победу над сборной звезд мира (183:160) в Матче звезд Единой лиги ВТБ на стадионе «ВТБ Арена» (Москва). Защитник «Зенита» Виталий Фридзон обновил рекорд результативности игры звезд, набрав 57 очков.

В составе звезд мира самыми результативными стали Нейт Мейсон из «Автодора» с 22 очками и Джордан Мики из «Химок» с 30 очками. У россиян 30 очков набрал защитник «Автодора» Никита Михайловский.

14 февраля также прошли конкурсы слэм-данков и трехочковых бросков. Победителями стали Таюс Бэттл («Енисей») и Артем Комолов («Нижний Новгород»).