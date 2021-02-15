ЦСКА объявил о подписании Лундберга

Защитник Габриэль Иффе Лундберг подписал контракт с ЦСКА, действующий до окончания нынешнего сезона, информирует сайт армейцев 15 февраля. Лидер сборной Дании перешел в московский клуб из польской «Зелена-Гуры».

«Лундберг — одно из ярчайших открытий европейского баскетбола в сезоне-2020/21. Отличный снайпер, способный сыграть на обеих позициях на периметре, в данный момент идет третьим в списке лучших бомбардиров Единой лиги ВТБ», — отмечается в сообщении.

26-летний Лундберг набирает в среднем 20,4 очка, делает 3,8 подбора, 5,4 передачи и 1,4 перехвата. Он отметился решающими мячами в матчах с УНИКСом и «Автодором», а также стал одним из героев недавней победы польской команды над ЦСКА (26 очков, 5 подборов, 6 передач).