Фрейзер рассказал, за счет чего «Зенит» обыграл «Пари НН»

Защитник «Зенита» Трент Фрейзер назвал ключевые факторы успеха своей команды в домашнем матче с «Пари Нижний Новгород» (68:65).

Американский разыгрывающий стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка.

«Матч был очень тяжелым, — отметил «СЭ» Фрейзер. — До этого мы победили в трех встречах и знали, что «Нижний» приедет к нам со своей серией неудач и будет агрессивен, будет бороться. Думаю, что они проделали хорошую работу, боролись и вынуждали нас показывать максимум и в защите, и в нападении. Но, думаю, мы тоже проделали хорошую работу, отоборонялись в ключевых моментах матча в концовке. Вот и все — мы загнали себя в непростую ситуацию и выбрались оттуда с победой. Несколько ключевых моментов в защите все решили».

«Зенит» одержал восьмую победу в 12 матчах этого сезона Единой лиги ВТБ. В следующем матче сине-бело-голубые сыграют в гостях с «Руной».