Паскуаль о победе над «Пари НН»: «Зенит» выглядел очень уставшим — ментально и физически»

Главный тренер «Зенита» Чави Паскуаль прокомментировал домашнюю победу своей команды над «Пари Нижний Новгород» (68:65).

Петербургский клуб одержал четвертую победу подряд и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У «Пари НН» восемь поражений подряд и предпоследнее место в турнирной таблице.

«Большое спасибо всем болельщикам, которые пришли поддержать нас в будний день, — заявил на пресс-конференции Паскуаль. — Это очень важно для нас. В этом матче мы не смогли контролировать ритм, он был медленным, мы играли без скорости, с которой мы привыкли действовать. Моя команда после месяца без пяти травмированных игроков, выглядела очень уставшей — ментально и физически. Но самое важное было добыть эту победу. Теперь у нас есть неделя, чтобы постараться восстановиться и подготовиться к следующему матчу».

В лазарете команды Паскуаля находятся Томас Эртель, Адриан Морман, Георгий Жбанов, Сергей Торопов и Денис Захаров.