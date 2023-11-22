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Сегодня, 17:17

«Енисей» обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Енисей» дома победил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 96:92.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Карвел Андерсон, который набрал 28 очков.

«Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а «Астана» находится на девятой строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Астана» — 96:92 (24:24, 27:28, 21:29, 24:11)

22 ноября. Красноярск. «Арена-Север».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
БК Астана
БК Енисей
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