«Енисей» обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
«Енисей» дома победил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 96:92.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Карвел Андерсон, который набрал 28 очков.
«Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а «Астана» находится на девятой строчке.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «Астана» — 96:92 (24:24, 27:28, 21:29, 24:11)
22 ноября. Красноярск. «Арена-Север».
Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
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