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Утвержден календарь Единой лиги ВТБ на сезон-2021/22

18:10
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Единая лига ВТБ на официальном сайте сообщила, что утвердила календарь сезона-21/22. Регулярный чемпионат откроется матчами «Цмоки-Минск» — ЦСКА и УНИКС — «Локомотив-Кубань».

Сезон стартует 23 сентября 2021 года и завершится 24 апреля 2022 года. 12 команд-участниц проведут турнир в два круга — каждая сыграет с каждой (дома и в гостях).

Календарь сезона-2021/22 Единой лиги ВТБ

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/utverzhden-kalendar-chempionata-2021-22/

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Иван Шитик все материалы автора

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