Утвержден календарь Единой лиги ВТБ на сезон-2021/22
Единая лига ВТБ на официальном сайте сообщила, что утвердила календарь сезона-21/22. Регулярный чемпионат откроется матчами «Цмоки-Минск» — ЦСКА и УНИКС — «Локомотив-Кубань».
Сезон стартует 23 сентября 2021 года и завершится 24 апреля 2022 года. 12 команд-участниц проведут турнир в два круга — каждая сыграет с каждой (дома и в гостях).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/utverzhden-kalendar-chempionata-2021-22/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю