Матч Единой лиги ВТБ «Локомотив» — «Нижний Новгород» перенесен с 2 марта на 14 апреля

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Нижний Новгород» перенесен.

Как сообщается на сайте организации, игра, которая была запланирована на 2 марта, пройдет 14 апреля. Перенос связан с «отсутствием авиасообщения с Краснодаром».

«Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав пять побед в 11 матчах. «Локомотив-Кубань» находится на седьмой позиции.