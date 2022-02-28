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Сегодня, 12:06

Матч Единой лиги ВТБ «Локомотив» — «Нижний Новгород» перенесен с 2 марта на 14 апреля

Анна Горшкова
Корреспондент

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Нижний Новгород» перенесен.

Как сообщается на сайте организации, игра, которая была запланирована на 2 марта, пройдет 14 апреля. Перенос связан с «отсутствием авиасообщения с Краснодаром».

Публикация от Единая Лига ВТБ | VTB League (@vtbleague)

«Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав пять побед в 11 матчах. «Локомотив-Кубань» находится на седьмой позиции.

БК Локомотив-Кубань
БК Нижний Новгород
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