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Сегодня, 17:06

Шенгелия и Лундберг покинули расположение московского баскетбольного ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент

Игроки ЦСКА Торнике Шенгелия и Иффе Лундберг покинули расположение московского баскетбольного клуба, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз клуба.

Данное решение баскетболистов связано с ситуацией между Россией и Украиной.

Отмечается, что действия игроков являются нарушением условий контракта и клубного регламента, но клуб с понимаем относится к персональной ситуации каждого из баскетболистов.

Источник: https://tass.ru/sport/13886291
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