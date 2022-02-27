Шенгелия и Лундберг покинули расположение московского баскетбольного ЦСКА
Игроки ЦСКА Торнике Шенгелия и Иффе Лундберг покинули расположение московского баскетбольного клуба, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз клуба.
Данное решение баскетболистов связано с ситуацией между Россией и Украиной.
Отмечается, что действия игроков являются нарушением условий контракта и клубного регламента, но клуб с понимаем относится к персональной ситуации каждого из баскетболистов.
Источник: https://tass.ru/sport/13886291
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