Шенгелия и Лундберг покинули расположение московского баскетбольного ЦСКА

Игроки ЦСКА Торнике Шенгелия и Иффе Лундберг покинули расположение московского баскетбольного клуба, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз клуба.

Данное решение баскетболистов связано с ситуацией между Россией и Украиной.

Отмечается, что действия игроков являются нарушением условий контракта и клубного регламента, но клуб с понимаем относится к персональной ситуации каждого из баскетболистов.