«Парма» согласовала условия контракта с американским центровым

«Парма» заключила контракт с американским центровым Джоэлом Джеймсом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.

«Джеймс — мощный центровой, который прошел школу Северной Каролины. Весьма эффективен в защите под кольцом и ярко проявляет себя в краске, доминируя на подборах. Джоэл командный игрок, который добавит нам еще больше мощи под кольцом», — отметил главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.

Джеймс провел 4 сезона в NCAA, играя за известный университет Северной Каролины. В 2016 году он провел несколько игр в составе «Индиана Пейсерс» в Летней лиге НБА.

В минувшем сезоне Джоэл играл за БК «Анкара Колежлилер», выступающий в Турецкой баскетбольной первой лиге (TBL). За 31 матч американский центровой в среднем набирал 9,8 очков, собирал 10 подборов и отдавал 1,2 передачи.