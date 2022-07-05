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Сегодня, 15:56

«Парма» согласовала условия контракта с американским центровым

Иван Шитик
Корреспондент
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«Парма» заключила контракт с американским центровым Джоэлом Джеймсом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.

«Джеймс — мощный центровой, который прошел школу Северной Каролины. Весьма эффективен в защите под кольцом и ярко проявляет себя в краске, доминируя на подборах. Джоэл командный игрок, который добавит нам еще больше мощи под кольцом», — отметил главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.

Джеймс провел 4 сезона в NCAA, играя за известный университет Северной Каролины. В 2016 году он провел несколько игр в составе «Индиана Пейсерс» в Летней лиге НБА.

В минувшем сезоне Джоэл играл за БК «Анкара Колежлилер», выступающий в Турецкой баскетбольной первой лиге (TBL). За 31 матч американский центровой в среднем набирал 9,8 очков, собирал 10 подборов и отдавал 1,2 передачи.

Источник: https://parmabasket.ru/news/5/74221/
БК Парма (Пермь)
Евгений Пашутин
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