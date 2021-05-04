Форвард «Автодора» завершит сезон в Испании

Форвард «Автодора» и сборной Хорватии Желько Шакич отправится в двухнедельную аренду в «Эстудиантес», чтобы помочь мадридскому клубу сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Испании, сообщает сайт российской команды.

? ЖЕЛЬКО ШАКИЧ ЗАВЕРШИТ СЕЗОН В ИСПАНИИ

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Форвард «Автодора» и сборной Хорватии ?? Желько ШАКИЧ отправится в двухнедельную аренду в @MovistarEstu ??, чтобы помочь мадридскому клубу сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Испании.

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Подробности:https://t.co/j4MGwAecA7 pic.twitter.com/eNAAgJ4Qs0 — BC Avtodor Saratov (@AvtodorSaratov) May 4, 2021

В настоящее время «Эстудиантес» с 7 победами в 34-х матчах занимает 16-е место в турнирной таблице, на 2 выигрыша опережая находящихся в «зоне вылета» «Бильбао Баскет» (7 побед в 31-м матче) и «Гипускоа» (7 побед в 32-х матчах).

В этом сезоне Шакич принял участие во всех 24 матчах «Автодора» в чемпионате Единой Лиги ВТБ, набирая 12,2 очка, 6,7 подбора, 2,5 передачи и 0,9 перехвата.