Источник: «Зенит» предложил Пангосу контракт на 2 года
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«Зенит» предложил Кевину Пангосу новый контракт на два года. Однако канадский разыгрывающий не будет торопиться с подписанием и хочет рассмотреть другие варианты, утверждает Eurohoops.
«Зенит» уступил «Барселоне» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги (53:79, 2-3) и не вышел в «Финал четырех».
Есть вероятность, что Пангос вернется в «Барселону», за которую он выступал с 2018 по 2020 год. Нынешний главный тренер каталонцев Шарунас Ясикявичюс ранее уже работал с Пангосом в «Жальгирисе».
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