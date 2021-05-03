Датский разыгрывающий ЦСКА мечтает попасть в НБА

Разыгрывающий ЦСКА Габриэль Лундберг заявил, что в будущем мечтает перебраться в НБА.

«Мой путь в Москву был весьма долгим. В духовном плане я отличаюсь от большинства других людей. Когда у меня есть цель, я делаю все возможное, чтобы ее достичь. НБА — это мечта, которую я хочу осуществить в какой-то момент. Сейчас же полностью сосредоточен на ЦСКА», — цитирует датчанина Gazzetta.gr.

Лундберг перешел в ЦСКА из польской «Зелена-Гуры» в феврале. Контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.