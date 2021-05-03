Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Датский разыгрывающий ЦСКА мечтает попасть в НБА

3 мая 2021, 23:35
Теги:

Разыгрывающий ЦСКА Габриэль Лундберг заявил, что в будущем мечтает перебраться в НБА.

«Мой путь в Москву был весьма долгим. В духовном плане я отличаюсь от большинства других людей. Когда у меня есть цель, я делаю все возможное, чтобы ее достичь. НБА — это мечта, которую я хочу осуществить в какой-то момент. Сейчас же полностью сосредоточен на ЦСКА», — цитирует датчанина Gazzetta.gr.

Лундберг перешел в ЦСКА из польской «Зелена-Гуры» в феврале. Контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.

Читайте также

Мозес считает, что «Спартак» заслуженно обыграл «Арсенал»
«Я незаслуженно дала Забиту подзатыльник, а он даже не оправдывался. Улыбнулся и ушел»
«Не припомню столько потерь у «Спартака», меня ждет долгая ночь». Слова Тедеско после победы в Туле
«Мы ни перед кем не будем плясать и прогибаться». Интервью генменеджера «Авангарда» — о победе в Кубке Гагарина, Ковальчуке и агентах

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд