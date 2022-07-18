Евгений Бабурин пока не собирается завершать карьеру в сборной России

Капитан «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин рассказал, что пока не собирается завершать карьеру в сборной России.

— Насколько тяжело сейчас морально, когда понимаешь, что нет возможности выступать на международном уровне?

— Когда все поняли, что международные соревнования обошли нас стороной, акцент в сборной был сделан на подготовку более молодых игроков, которые просматриваются либо в первый раз, либо уже вызывался, но по каким-то причинам не доходил до следующих этапов. У тренерского штаба была задача посмотреть всех молодых игроков. Сборные до 20 и до 18 лет активно выстраивали совместный тренировочный процесс, чтобы можно было посмотреть всех ребят, и быть готовым к тому моменту, когда международные соревнования вернутся, чтобы уже сформировался ближайший резерв, готовый сделать шаг наверх. Они уже на карандаше, все знают, и за их развитием следят.

— Теперь самое раннее, когда наши сборные смогут провести официальные матчи — это ноябрь 2023 года, старт отборов на мужской и женский чемпионаты Европы-2025. Можно ли сказать, что резерв уже готовится под этот турнир?

— Сборная должна и просто готовиться. Ко всему. Как бы события ни развивались. Сборная должна быть. К какому моменту и каким образом все разрешится? Никто не знает. Поэтому сборная должна быть в постоянной боеготовности. Не знаю, что в итоге по этому поводу решит федерация.

— На данный момент вы официально не объявляли о завершении карьеры в сборной России. Не было ли таких мыслей на фоне отстранения команды и вашего возраста?

— Думаю, что момент завершения уже пришел. Так случилось, что у меня была травма, и пока мне делали операцию, я пропустил два «окна», в которых надеялся поучаствовать до того, как я узнал о травме. Потом у меня состоялся разговор с тренером Зораном Лукичем, который сейчас работает и в клубе, и в сборной. Он сказал: «Евгений, ты уже возрастной игрок. Время, которое ты тратишь на сборную, тебе уже надо тратить на себя для восстановления своих сил, иначе организм может не выдержать». Совместным решением мы пришли к выводу, что со сборной я завершил. Но опять же — если вдруг я понадоблюсь и мне скажут «приезжай», то я с удовольствием приеду, — приводит слова Бабурина «Спорт День за Днем».