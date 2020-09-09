УНИКС не сможет принять участие в предсезонном турнире Кубок Невы. Как сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ, в день вылета клуб получил первично положительные результаты теста на Covid-19 у нескольких игроков команды.

Накануне с турнира по той же причине вынужден был сняться «Локомотив». Его заменил «Автодор».

Помимо клуба из Саратова, в турнире примут участие «Зенит» и ЦСКА. Заменит ли кто-то УНИКС, пока неизвестно.

Кубок Невы должен пройти с 10 по 11 сентября в Санкт-Петербурге.