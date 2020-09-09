Еще один клуб снялся с Кубка Невы: у игроков УНИКСа — подозрение на коронавирус
17:09
УНИКС не сможет принять участие в предсезонном турнире Кубок Невы. Как сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ, в день вылета клуб получил первично положительные результаты теста на Covid-19 у нескольких игроков команды.
Накануне с турнира по той же причине вынужден был сняться «Локомотив». Его заменил «Автодор».
Помимо клуба из Саратова, в турнире примут участие «Зенит» и ЦСКА. Заменит ли кто-то УНИКС, пока неизвестно.
Кубок Невы должен пройти с 10 по 11 сентября в Санкт-Петербурге.
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