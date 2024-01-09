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Сегодня, 20:00

«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» и одержал шестую победу подряд

Руслан Минаев
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«Локомотив-Кубань» на выезде победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 98:88.

Самым результативным игроком встречи стал Малик Ньюмэн («Автодор») — 30 очков.

«Локомотив-Кубань» одержал 6-ю победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.

У «Автодора» прервалась серия из трех побед. Саратовцы занимают 10-ю строчку в таблице Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 88:98 (20:26, 28:22, 26:23, 14:27)

А: Ньюмэн (30), Торнвелл (17), Мавра (11+10 передач)

Л: Барфорд (24), Мартюк (17+7 подборов), Елатонцев (13)

9 января. Саратов. «ДС Кристалл».

БК Автодор
БК Локомотив-Кубань
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