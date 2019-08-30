«Енисей» подписал бывшего защитника «Химок»
16:24
Атакующий защитник Гарлон Грин продолжит карьеру в «Енисее». Клуб подписал контракт с 28-летним американцем, сообщает официальный сайт красноярской команды.
Сезон-2018/19 Грин начинал в подмосковных «Химках», за которые провел 15 матчей со средней статистикой в 5 очков и 2 подбора. В феврале он перебрался в израильский «Хапоэль» (Тель-Авив).
Американский атакующий защитник и нападающий Гарлон Грин пополнил состав «Енисея»??? Подробности о новичке на нашем официальном сайте?? pic.twitter.com/J9aiP0AmWC— БК Енисей (@BC_Enisey) August 30, 2019
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