«Енисей» подписал бывшего защитника «Химок»

Атакующий защитник Гарлон Грин продолжит карьеру в «Енисее». Клуб подписал контракт с 28-летним американцем, сообщает официальный сайт красноярской команды.

Сезон-2018/19 Грин начинал в подмосковных «Химках», за которые провел 15 матчей со средней статистикой в 5 очков и 2 подбора. В феврале он перебрался в израильский «Хапоэль» (Тель-Авив).