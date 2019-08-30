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«Енисей» подписал бывшего защитника «Химок»

16:24
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Атакующий защитник Гарлон Грин продолжит карьеру в «Енисее». Клуб подписал контракт с 28-летним американцем, сообщает официальный сайт красноярской команды.

Сезон-2018/19 Грин начинал в подмосковных «Химках», за которые провел 15 матчей со средней статистикой в 5 очков и 2 подбора. В феврале он перебрался в израильский «Хапоэль» (Тель-Авив).

Дополнительная информация

http://www.basket-enisey.ru/news/?id=4862

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