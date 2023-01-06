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Сегодня, 15:50

ЦСКА установил рекорд Единой лиги ВТБ по количеству побед на старте сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
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ЦСКА установил рекорд Единой лиги ВТБ по продолжительности победной серии со старта сезона.

6 января московский клуб обыграл на выезде «Енисей» (109:81) и одержал в нынешнем сезоне 19-ю победу. ЦСКА обновил рекорд лиги по победам подряд на старте чемпионата, установленный «Химками» в сезоне-2013/14 (18 побед).

Армейцы занимают первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, не проиграв ни одного матча. Следующую игру команда проведет 10 января в гостях против «Нижний Новгород».

БК Енисей
БК ЦСКА
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