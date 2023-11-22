«Самара» одержала третью победу подряд, обыграв «Парму»

«Самара» одержала победу над «Пармой» в матче Единой лиги ВТБ — 85:83.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Пармы» Айзея Риз — 25 очков и 9 голевых передач. Лучшим у хозяев стали Джастин Роберсон (23 очка, 3 подбора и 3 передачи) и Михаил Кулагин (23 очка, 2 подбора и 4 ассиста).

«Самара» занимает шестое место в Единой лиге ВТБ. «Парма» идет 11-й в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Парма-Пари» (Пермь) — 85:83 (17:25, 21:24, 23:16, 24:18)

22 ноября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого»