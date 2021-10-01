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Центровой ЦСКА Милутинов выбыл на неопределенный срок из-за повреждения боковой связки колена

14:31
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Центровой ЦСКА Никола Милутинов выбыл на неопределенный срок, сообщает пресс-служба армейцев.

26-летний серб получил повреждение внутренней боковой связки колена в матче Евролиги против «Милана» (74:84). Спортсмену предстоит пройти курс консервативной терапии на базе клуба. Сроки возвращения игрока будут корректироваться по результатам тестирований.

Милутинов выступает за ЦСКА с 2020 года, серб пропускал вторую половину сезона-2020/21 из-за травмы плечевого сустава.

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Иван Торопцев все материалы автора

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