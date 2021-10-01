Центровой ЦСКА Милутинов выбыл на неопределенный срок из-за повреждения боковой связки колена
Центровой ЦСКА Никола Милутинов выбыл на неопределенный срок, сообщает пресс-служба армейцев.
26-летний серб получил повреждение внутренней боковой связки колена в матче Евролиги против «Милана» (74:84). Спортсмену предстоит пройти курс консервативной терапии на базе клуба. Сроки возвращения игрока будут корректироваться по результатам тестирований.
Никола остается вне игры, ему предстоит курс консервативной терапии на базе клуба. Сроки возвращения игрока в строй будут корректироваться по результатам тестирований.— CSKA Moscow (@cskabasket) October 1, 2021
Милутинов выступает за ЦСКА с 2020 года, серб пропускал вторую половину сезона-2020/21 из-за травмы плечевого сустава.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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