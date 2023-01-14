ЦСКА обыграл «Астану» и одержал 21-ю победу подряд

ЦСКА обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 100:72.

В составе московской команды самым результативным стал Маркелл Джонсон — 20 очков. В команде из Астаны 15 очков набрал Никола Милутинов.

ЦСКА выиграл 21 матч подряд и занимает первое место в турнирной таблице. У команды ни одного поражения в сезоне. «Астана» находится на 11-й строчке.

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ЦСКА (Москва) — «Астана» — 100:72 (30:15, 30:21, 27:24, 13:12)