Единая Лига ВТБ объявила участников конкурса трехочковых бросков, который пройдет на Матче всех звезд

Хезонья, Воронцевич, Бэрон и Сергеев — участники конкурса трехочковых на Матче всех звезд

Единая Лига ВТБ объявила участников конкурса трехочковых бросков, который пройдет в рамках Матча всех звезд.

В этом году конкурс трехочковых пройдет после 1-й четверти турнира.

Участники: Андрей Воронцевич (УНИКС), Марио Хезонья (УНИКС), Билли Бэрон («Зенит») и Павел Сергеев («Автодор»).

Конкурс снайперов проведет по классической схеме. У каждого участника будет одна минута, чтобы пройти пять стоек, в каждой из которых будет по 5 мячей (4 обычных, 1 — «манибол», ценность которого два очка; в одной из стоек все мячи будут «маниболы»).

В финал конкурса выходят 2 лучших снайпера, которые между собой определят победителя конкурса. При равных результатах проводится тай-брейк, который продлится 24 секунды.

Матча всех звезд пройдет на «ВТБ Арене» в воскресенье, 20 февраля, в формате «Звезды России» против «Звезд Мира».