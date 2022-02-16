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Сегодня, 19:54

Джерон Джонсон заменит Даррала Уиллиса в составе «Звезд мира» и в слэм-данк-контесте

Иван Шитик
Корреспондент

Форвард саратовского «Автодора» Джерон Джонсон заменит в «Звездах мира» форварда красноярского «Енисея» Даррала Уиллиса, который не сможет принять участия в Матче звезд-2022 Единой лиги ВТБ из-за травмы.

Джерон Джонсон провел 11 матчей в Единой лиге, набирая в среднем 11,5 очка, 3,1 подбора и 2,8 передачи в среднем за 22 минуты.

Также форвард «Автодора» заменит Уиллиса в слэм-данк-контесте.

Матч звезд состоится 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдет в формате «Звезды России» против «Звезд мира».

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/dzheron-dzhonson-zamenit-darrala-uillisa-v-sostave-zvezd-mira-i-na-slem-dank-konteste/
БК Автодор
БК Енисей
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