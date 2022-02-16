Джерон Джонсон заменит Даррала Уиллиса в составе «Звезд мира» и в слэм-данк-контесте

Форвард саратовского «Автодора» Джерон Джонсон заменит в «Звездах мира» форварда красноярского «Енисея» Даррала Уиллиса, который не сможет принять участия в Матче звезд-2022 Единой лиги ВТБ из-за травмы.

Джерон Джонсон провел 11 матчей в Единой лиге, набирая в среднем 11,5 очка, 3,1 подбора и 2,8 передачи в среднем за 22 минуты.

Также форвард «Автодора» заменит Уиллиса в слэм-данк-контесте.

Матч звезд состоится 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдет в формате «Звезды России» против «Звезд мира».