Церковный объяснил, почему контракт с Паскуалем продлили на один год

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в интервью «Известиям» объяснил важность сохранения главного тренера Хавьера Паскуаля.

— Главная новость межсезонья — продление контракта с главным тренером Чави Паскуалем. Могли бы приоткрыть ход переговоров, насколько они были сложные? Был ли 51-летний специалист близок к уходу?

— Каждый раз по ходу сезона СМИ подписывают Чави в четыре-пять клубов Евролиги. Не думаю, что это нужно как-то комментировать. Мы работаем вместе уже достаточно давно, и наши отношения уже на таком уровне, чтобы принимать решения по будущему тогда, когда для этого приходит соответствующий момент. Закончился сезон, мы подвели итоги и решили, что всё задуманное вместе пока не достигнуто. Потребовалось несколько дней на улаживание деталей, и мы подписали новый контракт.

— Решение продлить соглашение на один сезон — обоюдное или клуб/тренер хотел более длительный контракт?

— Мы вместе так решили. Сыграем сезон-2024/25, посмотрим, что будет дальше. Есть факторы, которые имеют значение, к примеру Евролига (российские команды отстранены от турнира с февраля 2022-го). Сейчас мы живем в моменте, когда нужно двигаться поступательно.

— Что помимо трофеев Паскуаль дал «Зениту» за эти годы?

— Стал важной частью нашего общего дела. Наш тренерский штаб, спортивный директор Манос Пападопулос — это своего рода культура европейского баскетбола, сочетающая историю больших побед, опыт, знания, интеллигентность, интеллект. Сейчас Паскуаль и все, что вокруг него, — это и есть тот «Зенит», который знаком нашим болельщикам. Вместе мы сделали большой шаг вперед.