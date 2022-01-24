Димитрий Итудис: «Мы проходим через множество трудностей»

Главный тренер ЦСКА Димитрий Итудис подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Калева» (104:64).

«Поздравляю команду с победой и серьезным подходом к игре. Мы проходим через множество трудностей, часто бывает, что приходится возвращать игроков в строй после травм и болезней. Но настрой, собранность, желание остаются с нами. Главное — быть здоровыми», — цитирует тренера сайт ЦСКА.