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Сегодня, 23:11

Димитрий Итудис: «Мы проходим через множество трудностей»

Главный тренер баскетбольного ЦСКА прокомментировал победу над «Калевым»
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Димитрий Итудис подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Калева» (104:64).

«Поздравляю команду с победой и серьезным подходом к игре. Мы проходим через множество трудностей, часто бывает, что приходится возвращать игроков в строй после травм и болезней. Но настрой, собранность, желание остаются с нами. Главное — быть здоровыми», — цитирует тренера сайт ЦСКА.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/2022-01-24-cska-kalev-cramo-news-report/
БК Калев
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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