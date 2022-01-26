Единая лига ВТБ объявила составы команд на Матч всех звезд

Стали известны составы команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ.

Составы были определены по итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ, в котором приняли участие 25 изданий.

Составы команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ:

«Звезды России»: Иван Стребков («Нижний Новгород»), Дмитрий Кулагин («Зенит»), Алексей Швед (ЦСКА), Евгений Колесников («Автодор»), Евгений Воронов («Парма»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Сергей Карасев («Зенит»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Джоэль Боломбой (ЦСКА), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»).

«Звезды Мира»: Эрик Макколлум («Локомотив-Кубань»), Билли Бэрон («Зенит»), Кенни Чери («Автодор»), Иффе Лундберг (ЦСКА), Энтони Хики («Астана»), Марио Хезонья (УНИКС), Джордан Мики («Зенит»), Торнике Шенгелия (ЦСКА), Джонатан Мотли («Локомотив-Кубань»), Джон Браун III (УНИКС).

Позднее лигой будут добавлены еще по 2 игрока в каждую команду. Окончательные составы будут объявлены в ближайшее время.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене».