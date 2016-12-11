20:50 11 декабря | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Димитрис Итудис: "ЦСКА старался играть серьезно в матче против ВЭФ"

0
0
0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ВЭФ (82:51) отметил, что команда пыталась серьезно сыграть в этой встрече. Армейцы одержали восьмую победу в этом турнире.

- Поздравляю команду с очередной победой, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. - Понятно, что ВЭФ приехал без своего лучшего бомбардира Блумса, а мы постарались распределить игровое время и сыграть серьезно. Первая половина при этом получилась серьезнее второй. Хочу поблагодарить зрителей, которые поддержали нас сегодня. Кори мог выйти на площадку, но, поскольку у него есть проблема с ногой, мы договорились – если ситуация позволит, оставлю его на скамейке. Так и получилось.

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=15704

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ