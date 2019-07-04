Десятников перейдет в "Химки"

"Химки" согласовали контракт с центровым Андреем Десятниковым, сообщают "Известия". У 25-летнего игрока закончился контракт с "Зенитом". Контракт самого высокого игрока Единой лиги ВТБ будет рассчитан на два года. Официально о переходе будет объявлено на этой неделе.
В прошедшем сезоне Десятников в 12 матчах Единой лиге ВТБ в среднем набирал по 2,3 очка и 1,2 подбора.
Единая лига ВТБ: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей
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https://iz.ru/895758/timur-ganeev/nadezhda-na-progress-andrei-desiatnikov-perekhodit-v-khimki
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