Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Зенит» переиграл «Калев»

18:47
Теги:

«Зенит» переиграл «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Клуб из Санкт-Петербурга на своем площадке взял верх со счетом 75:60.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Калев» (Таллин) — 75:60 (20:11, 14:18, 20:15, 21:16)

26 сентября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Ягудин съел язык крокодила, Малафеев нырял к змеям. Что из себя представляет шоу «Звезды в Африке»
Чемпионат мира по мини-футболу, 1/4 финала: расписание и результаты матчей
Карпин отреагировал на гол Дзюбы в матче «Зенит» — «Крылья Советов»
Энтони Джошуа — Александр Усик: где смотреть прямую трансляцию боя
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд