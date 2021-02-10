ЦСКА выиграл у «Енисея» в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА в Красноярске одержал победу нам «Енисеем» (91:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным в составе армейцев стал форвард Джоэль Боломбой. В его активе 21 набранное очко.

ЦСКА занимает третье место в лиге с 11 победами и четырьмя поражениями. Клуб из Красноярска расположился на 11-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — ЦСКА (Москва) — 80:91 (22:22, 11:22, 22:22, 25:25)

10 февраля. Красноярск. «Арена Север».