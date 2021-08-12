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ЦСКА объявил о возвращении Алексея Шведа

10:10
Алексей Швед (справа) с президентом ЦСКА Андреем Ватутиным. Фото ПБК ЦСКА
Алексей Швед (справа) с президентом ЦСКА Андреем Ватутиным. Фото ПБК ЦСКА
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ЦСКА объявил о возвращении в команду защитника Алексея Шведа.

Армейцы заключили контракт с 32-летним россиянином по схеме «1+1».

Предыдущим клубом Шведа были «Химки», игрок выступал за подмосковную команду с 2015 года.

Швед провел в системе ЦСКА семь лет, в составе красно-синих он выигрывал Евролигу в сезоне-2007/09 и четырежды становился чемпионом России. Баскетболист покинул московский клуб в 2012 году, на протяжении трех лет выступал в НБА, после чего вернулся в Россию и стал выступать за «Химки».

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Иван Торопцев все материалы автора

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