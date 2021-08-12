ЦСКА объявил о возвращении Алексея Шведа
ЦСКА объявил о возвращении в команду защитника Алексея Шведа.
Армейцы заключили контракт с 32-летним россиянином по схеме «1+1».
Алексей Швед возвращается в ЦСКА! ?— CSKA Moscow (@cskabasket) August 12, 2021
Лучший бомбардир Евролиги минувшего сезона, защитник @Shved23 (32 года, 198 см) подписал с нашим клубом контракт по схеме «1+1». pic.twitter.com/qCRKYmep6o
Предыдущим клубом Шведа были «Химки», игрок выступал за подмосковную команду с 2015 года.
Швед провел в системе ЦСКА семь лет, в составе красно-синих он выигрывал Евролигу в сезоне-2007/09 и четырежды становился чемпионом России. Баскетболист покинул московский клуб в 2012 году, на протяжении трех лет выступал в НБА, после чего вернулся в Россию и стал выступать за «Химки».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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