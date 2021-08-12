«Химки» объявили об уходе Алексея Шведа из клуба
«Химки» объявили об уходе из команды разыгрывающего Алексея Шведа.
«Защитник Алексей Швед покидает БК «Химки» и продолжит карьеру в другом клубе. За прошедшие шесть лет Алексей стал одним из самых лучших, ярких и любимых игроков в истории нашей команды. Мы от всей души благодарим Алексея за совместную работу и желаем успешного продолжения карьеры», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter химчан.
Защитник Алексей Швед покидает БК «Химки» и продолжит карьеру в другом клубе. За прошедшие шесть лет Алексей стал одним из самых лучших, ярких и любимых игроков в истории нашей команды. Мы от всей души благодарим Алексея за совместную работу и желаем успешного продолжения карьеры pic.twitter.com/FNp2Nsz1Xs— BC Khimki (@Khimkibasket) August 12, 2021
Швед выступал за «Химки» с 2015 года. В составе желто-синих он дважды стал лучшим снайпером Евролиги, а также помог клубу впервые в истории сыграть в плей-офф главного турнира Старого света.
12 июля стало известно, что «Химки» не примут участия в следующем сезоне Единой лиги ВТБ по причине отсутствия финансирования.
По информации «СЭ», 32-летний Швед продолжит карьеру в ЦСКА. Контракт россиянина будет рассчитан до конца сезона-2022/23.
Методология
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