«Химки» объявили об уходе Алексея Шведа из клуба

«Химки» объявили об уходе из команды разыгрывающего Алексея Шведа.

«Защитник Алексей Швед покидает БК «Химки» и продолжит карьеру в другом клубе. За прошедшие шесть лет Алексей стал одним из самых лучших, ярких и любимых игроков в истории нашей команды. Мы от всей души благодарим Алексея за совместную работу и желаем успешного продолжения карьеры», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter химчан.

Защитник Алексей Швед покидает БК «Химки» и продолжит карьеру в другом клубе. За прошедшие шесть лет Алексей стал одним из самых лучших, ярких и любимых игроков в истории нашей команды. Мы от всей души благодарим Алексея за совместную работу и желаем успешного продолжения карьеры pic.twitter.com/FNp2Nsz1Xs — BC Khimki (@Khimkibasket) August 12, 2021

Швед выступал за «Химки» с 2015 года. В составе желто-синих он дважды стал лучшим снайпером Евролиги, а также помог клубу впервые в истории сыграть в плей-офф главного турнира Старого света.

12 июля стало известно, что «Химки» не примут участия в следующем сезоне Единой лиги ВТБ по причине отсутствия финансирования.

По информации «СЭ», 32-летний Швед продолжит карьеру в ЦСКА. Контракт россиянина будет рассчитан до конца сезона-2022/23.