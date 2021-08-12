Швед о переходе в ЦСКА: «Рад вернуться домой»
Защитник Алексей Швед прокомментировал свое возвращение в ЦСКА.
«Очень рад вернуться домой, в сильнейший клуб Европы. Надеюсь, вместе покажем максимальные результаты. Будем над этим усердно работать. С нетерпением жду начала сезона, хочу скорее снова выйти на паркет в цветах ЦСКА», — приводит официальный сайт красно-синих слова Шведа.
Сегодня, 12 августа ЦСКА объявил о заключении контракта по схеме «1+1» с 32-летним Шведом. Предыдущей командой россиянина были «Химки», он представлял подмосковный клуб с 2015 года. Швед выступал за ЦСКА в период с 2005 по 2012 год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю