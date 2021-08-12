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Швед о переходе в ЦСКА: «Рад вернуться домой»

10:24
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Защитник Алексей Швед прокомментировал свое возвращение в ЦСКА.

«Очень рад вернуться домой, в сильнейший клуб Европы. Надеюсь, вместе покажем максимальные результаты. Будем над этим усердно работать. С нетерпением жду начала сезона, хочу скорее снова выйти на паркет в цветах ЦСКА», — приводит официальный сайт красно-синих слова Шведа.

Сегодня, 12 августа ЦСКА объявил о заключении контракта по схеме «1+1» с 32-летним Шведом. Предыдущей командой россиянина были «Химки», он представлял подмосковный клуб с 2015 года. Швед выступал за ЦСКА в период с 2005 по 2012 год.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/shved-returns/

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Иван Торопцев все материалы автора

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