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ЦСКА не заявил Карданахишвили на Единую лигу ВТБ

03:42
Антон Карданахишвили. Фото Instagram
Антон Карданахишвили. Фото Instagram
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Разыгрывающий сборной России Антон Карданахишвили не был включен в заявку ЦСКА на сезон-2021/22 в Единой лиге ВТБ, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

По информации источника, 19-летний россиянин может продолжить играть за ЦСКА-2 в Суперлиге-1 или покинет команду ради аренды в другой клуб.

Напомним, летом «Нижний Новгород» хотел арендовать Карданахишвили.

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Евгений Козинов все материалы автора

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