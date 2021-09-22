Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Цмоки-Минск» прекратил сотрудничество с Дианджело Исби

19:10
Теги:

Защитник Дианджело Исби покинул «Цмоки-Минск», сообщает сайт команды.

Белорусский клуб решил расстаться с американским баскетболистом по окончании сроков просмотрового контракта, который был подписан этим летом.

Прошлый сезон Исби начинал в Мексике, где выступал за «Халконес де Сиадад Обридан». Но в феврале 2021 года Дианджело перешел в словацкий «Лученец», за который уже играл в сезоне-18/19.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Московское «Динамо» разгромило ставропольское «Динамо» со счетом 6:0 в матче БЕТСИТИ Кубка России
Семак отреагировал на решение Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России
Трусова устроила себе краш-тест на старте олимпийского сезона. В Сызрани пройдет супертурнир
10:0! «Крылья Советов» уничтожили «Знамя» в кубковом матче. Пиняев оформил дубль
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд