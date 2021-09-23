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УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» на старте Единой лиги ВТБ

20:59

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС победил «Локомотив-Кубань» (96:87). Это был стартовый матч турнира в новом сезоне.

В составе победителей сам Лоренцо Браун, набравший 22 очка. У гостей — с 21 очком — лучшим снайпером стал Стэнтон Кидд.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 96:87 (19:35, 21:22, 25:11, 31:19)

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Евгений Петров все материалы автора

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