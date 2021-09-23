УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» на старте Единой лиги ВТБ
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС победил «Локомотив-Кубань» (96:87). Это был стартовый матч турнира в новом сезоне.
В составе победителей сам Лоренцо Браун, набравший 22 очка. У гостей — с 21 очком — лучшим снайпером стал Стэнтон Кидд.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 96:87 (19:35, 21:22, 25:11, 31:19)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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