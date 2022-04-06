«Нижний Новгород» победил «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
«Нижний Новгород» победил «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 95:53.
Самым результативным игроком матча стал Антон Астапкович из «Нижнего Новгорода». У него в активе 19 очков.
«Нижний Новгород» занимает 7-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У «Цмоки-Минск» 10-я строчка.
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«Цмоки-Минск» (Минск) — «Нижний Новгород» — 53:95 (4:29, 21:24, 13:21, 15:21)
6 апреля.
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