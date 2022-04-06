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Сегодня, 20:42

«Нижний Новгород» победил «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Нижний Новгород» победил «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 95:53.

Самым результативным игроком матча стал Антон Астапкович из «Нижнего Новгорода». У него в активе 19 очков.

«Нижний Новгород» занимает 7-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У «Цмоки-Минск» 10-я строчка.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Цмоки-Минск» (Минск) — «Нижний Новгород» — 53:95 (4:29, 21:24, 13:21, 15:21)

6 апреля.

БК Нижний Новгород
БК Цмоки-Минск
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