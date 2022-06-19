Бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис возглавил «Фенербахче»

«Фенербахче» объявил о назначении Димитриса Итудиса на пост главного тренера команды.

51-летний греческий специалист подписал контракт с турецким клубом на 3 года.

Тренер будет совмещать посты в «Фенербахче» и сборной Греции.

Предыдущим клубом Итудиса был ЦСКА, грек работал с московской командой с июня 2014 года по июнь 2022 года. Вместе с армейцами он дважды выиграл Евролигу и шесть раз стал победителем Единой лиги ВТБ.

В сезоне-2021/22 ЦСКА под руководством Итудиса проиграл «Зениту» в финале плей-офф Единой лиги ВТБ со счетом 3-4 в серии.